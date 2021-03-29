أخبار × 24 ساعة.. التموين: سعر زيت الطعام بالبطاقات ثابت عند 17 جنيها

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزيرة الصحة تعلن استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا هدية من الصين خلال أيام

وزيرة الصحة تطلق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان ومدها لـ2 صباحا

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