التموين: سعر زيت الطعام بالبطاقات ثابت عند 17 جنيها رغم ارتفاع الأسعار عالميا

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات الجملة التابع الوزارة بصرف جميع السلع التموينية لمنافذ الصرف الخاصة بشهر أبريل اعتبارا من اليوم، مع توفير السلع الخاصة بمنظومة الدعم بجودة عالية، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع أمن تماما، وأن زيت الطعام علي بطاقة الدعم ثابت بسعر 17 جنيها رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالميا، ويرجع السبب في ثبات أسعار السلع هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع لأشهر تصل في بعض السلع إلى 6 أشهر، نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وفر كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .

وأكدت وزارة التموين فى بيان، أن نسب صرف السلع التموينية من مخازنها التي يصل عددها إلى 1500 مخزن وصل لـ 99%، لحصص شهر مارس 2021، مؤكدين أن الضخ اليومى من السكر يصل إلى 4 آلاف طن يوميا، وأن ضخ الزيت يصل إلى 3 ألاف طن يوميا، والمكرونة والأرز يصل الي ألف طن لكل صنف منهم وأن مخازن شركات الجملة يوجد بها ضخ يومي لــ 28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 40 ألف منفذ، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم الذى يستفيد منه 64 مليون مواطن.