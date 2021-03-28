ننشر إمساكية معهد البحوث الفلكية لشهر رمضان المعظم

كتب محمود راغب

يتبقى حوالى 15 يوما على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

وأعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، إمساكية شهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، حيث توضح الإمساكية مواعيد الإفطار ومواقيت الصلاة بالقاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت .

وينشر "اليوم السابع" إمساكية المعهد القومى للبحوث الفلكية لشهر رمضان المعظم كما يلى :

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن كواليس ميلاد هلال شهر مضان، حيث يولد هلال الشهر المعظم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.