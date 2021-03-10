أعراض "فقر الدم الخبيث".. أبرزها التهاب الفم وضيق التنفس

كتبت مروة هريدى

يلعب فيتامين ب12 عددًا من الأدوار المحورية فى الجسم، وهى مسئول عن عدد من العمليات المتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية، وقد يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى خطر الإصابة بمرض فقر الدم الخبيث، حيث إن هناك 6 علامات تدل على نقص فيتامين ب12 والتى تنذر بإمكانية الإصابة بفقر الدم الخبيث، وفقًا لموقع "إكسبريس".

ويعتبر فقر الدم الخبيث هو أحد أمراض المناعة الذاتية وتتسبب فيه الأجسام المضادة بجهاز المناعة التى تهاجم أنسجة الجسم ما يترتب عليه الإصابة بالتهاب فى بطانة المعدة، حيث تتضرر خلايا المعدة كثيرًا من مرض فقر الدم الخبيث وتمنع البروتين المعروف باسم العامل الداخلى من امتصاص فيتامين ب12 من الطعام عند وصوله إلى المعدة والذى يتم حمله عبر جدار الأمعاء إلى الدم.

فيما يلى.. 6 أعراض تدل على الإصابة بفقر الدم الخبيث:

1- الشعور بالتعب الشديد.

2- ضيق التنفس حتى بعد قليل من التمرين.

3- سرعة خفقان القلب.

4- الشعور بالصداع.

5- فقدان الشهية.

6- التهاب الفم واللسان.

ينصح الطبيب الشخص المريض بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 أو تناول مكملات غذائية بانتظام لتعويض نقص هذا الفيتامين، ولكن إذا كنت تعانى من فقر الدم الخبيث قد تضطر لأخذ حقن فيتامين ب12 للسيطرة على هذا المرض، خاصة أنه يمنع المعدة من امتصاص فيتامين ب12 من الطعام.

وفى بعض الحالات، يعانى أشخاص من أعراض تؤثر على الجهاز العصبى مثل التنميل أو الوخز فى اليدين والقدمين ناتج عن نقص فيتامين ب12، وقتها يستدعى الأمر إحالتك إلى أخصائى أمراض الدم وقد تحتاج وقتها إلى أخذ حقن كل شهرين تقريبًا وفقًا لطبيعة الحالة وقد تكون الجرعات العالية من مكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم خيارًا فعالًا أيضًا مع بعض الأشخاص المصابين بفقر الدم الخبيث، ومع ذلك قد يكون الإصابة بهذا المرض ناتج عن عامل وراثى.