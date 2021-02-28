اليوم السابع
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أضرار نقص فيتامين ب12.. سرطان المعدة والعقم وفقدان الذاكرة

الأحد، 28 فبراير 2021 11:00 م
أضرار نقص فيتامين ب12.. سرطان المعدة والعقم وفقدان الذاكرة
كتبت مروة هريدى

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يؤثر نقص فيتامين ب12 بشكل خطير على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء التى تعمل بكامل طاقتها، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بفقر الدم، ومن الممكن حدوث مضاعفات أكبر من ذلك إذا لم يتم السيطرة على الحالة وتركها بدون علاج لفترة طويلة، وفقًا لما ذكره موقع "express".

يقول الخبراء في هذا الشأن إن نقص فيتامين ب12 له العديد من الأعراض يتم الكشف عنه عن طريق فحص الدم، على النحو التالى:

1- اليرقان.

2- التهاب اللسان.

3- قرح الفم.

4- الاضطرابات البصرية.

5- التهيج والاكتئاب.

ويشير الأطباء فى هذا المجال إلى أن ظهور تلك الأعراض هى مجرد علامة على أن خلايا الدم الحمراء لا تعمل بالشكل الصحيح ولابد من التدخل السريع لعلاج نقص فيتامين ب12 لتفادى أي أضرار ناتجة عن ذلك، والتى قد تشمل:

 

فيتامين ب12

 

1- مشاكل القلب قد تتطور للسكتة القلبية.

2- مشاكل فى الرؤية.

3- فقدان الذاكرة.

4- صعوبة الكلام أو المشى.

5- تلف الجهاز العصبى.

6- العقم.

7- سرطان المعدة

8- عيوب الأنبوب العصبى أثناء الحمل.

- ما هى أسباب نقص فيتامين ب12؟

قالت هيئة الصحة الوطنية فى إنجلترا إن السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب12 هو فقر الدم الخبيث، حيث لا يزال السبب الدقيق لفقر الدم الخبيث مجهول، ولكن يتم تشخيصه فى كثير من الأحيان لدى النساء فى سن الستين تقريبًا.

بجانب فقر الدم الخبيث هناك أسباب أخرى لنقص فيتامين ب12 مثل اتباع نظام غذائى نباتى أو غير صحى، أو إجراء جراحة لإزالة جزء من المعدة أيضًا حيث يتسبب ذلك فى نقص هذا الفيتامين، حيث تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى أن مخزون فيتامين ب12 فى الجسم يمكن أن يدوم نحو سنتين إلى 4 سنوات دون أن يتم تجديدها.


ما هو فيتامين ب12

اعراض نقص فيتامين ب12

اسباب نقص فيتامين بـ12

اضرار نقص فيتامين ب12

اسباب فقر الدم الخبيث

اعراض فقر الدم الخبيث

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