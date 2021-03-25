7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف آلام ضرس العقل.. منها النعناع والقرنفل

كتبت مروة هريدى

ضروس العقل تقع فى نهاية الفكين وتبدأ فى الظهور عند معظم الأشخاص بين سن 17 إلى 25، ويحدث ألم ضرس العقل نتيجة اختراقه لخط اللثة ما ينتج عنه التهاب واحمرار وتورم وهو ما يسبب هذا الألم الصعب ، وقد يتطور الأمر إلى حدوث نزيف بالمنطقة المصابة وقد يسبب نوبات صداع أيضًا، وبصرف النظر عن ذلك قد يكون سبب الألم الشديد لضرس العقل خروجه بطريقة ملتوية.

وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia" فإن هناك علاجات منزلية بسيطة يمكن استخدامها للسيطرة على آلام ضرس العقل الذى يؤثرعلى صحة الفم بشكل عام، فقد يؤدى الالتهاب والتورم والعدوى إلى الشعور بعدم الراحة والأرق.

1- الماء المالح

يمكن الغرغرة باستخدام الماء المالح لتخفيف آلام ضرس العقل، وشطف اللثة أيضًا لقتل البكتيريا الضارة.

2- مسحوق الزنجبيل والثوم

استخدم مسحوق الثوم المطحون مع الزنجبيل خاصة أن كليهما لديه خصائص مضادة للالتهابات لمحاربة مسببات الأمراض المسئولة عن الألم.

3- القرنفل

معروف عن القرنفل قدرته فى علاج آلام الأسنان، فهو علاج طبيعى يحارب البكتيريا ويساعد في تخفيف الألم.

4- النعناع

يمكن للنعناع أن يعالج ويُقلل الألم الناتج عن ضرس العقل، حيث يحتوى على زيت عطرى يخفف آلام الأسنان بأبسط طريقة ممكنة.

5- الكركم

هو نوع من التوابل التقليدية له خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات تجعله علاجًا فعالًا لآلام الأسنان.

6- زيت شجرة الشاى

غنى بخصائصه المضادة للبكتيريا ويساعد فى القضاء على جميع أنواع البكتيريا فى الفم، ويمكن وضعه مباشرة على اللثة عن طريق تخفيفه بزيت جوز الهند حيث يساعد بتخفيف الألم.

7- الكحول

المشروبات الكحولية لها خصائص مخدرة يمكن أن تساعد فى تخفيف الألم الناتج عن ضروس العقل.

8- الصبار

يمكنك وضع الصبار على المنطقة التى ينمو فيها ضرس العقل، فهو يُهدئ الألم كثيرًا عن طريق تقليل الالتهاب فى هذه المنطقة.