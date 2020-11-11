فوائد القرنفل على صحتك ومناعتك ووقايتك من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويساعد على تسكين الألم، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد القرنفل على صحة الجسم هى:

1: نسبة عالية من مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يساهم في تطور الأمراض المزمنة.

يحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول ، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، يمكن أن يساعد تضمين القرنفل في نظامك الغذائي إلى جانب الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين صحتك العامة.

2: قد يساعد في الحماية من السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان، حيث وجدت دراسة أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

لاحظت دراسة أخرى أجريت على أنبوب اختبار نتائج مماثلة ، حيث أظهرت أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80٪ من خلايا سرطان المريء .

3: يمكن أن تقتل البكتيريا

ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن زيت القرنفل الأساسي قتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا،علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للقرنفل في تعزيز صحة الفم .

4:. قد يحسن صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن المركبات المفيدة الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد، فقد يكون مركب الأوجينول مفيدًا بشكل خاص للكبد، حيث قامت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات بتغذية الفئران بخلائط من أمراض الكبد الدهنية تحتوي إما على زيت القرنفل أو الأوجينول.

5:. قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، حيث وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مستخلص القرنفل ساعد في زيادة معدل السكر في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري.

نظرت دراسة أخرى على شكل أنبوب اختبار وحيواني في تأثيرات مستخلص القرنفل والنيجيريسين ، وهو مركب موجود في القرنفل ، على خلايا العضلات البشرية والفئران المصابة بداء السكري.

6: قد يعزز صحة العظام

ثبت أن بعض المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على كتلة العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات،على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مستخلص القرنفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوجينول يحسن العديد من علامات هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام وقوتها.

7: يقلل من قرحة المعدة

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة ، تُعرف أيضًا باسم القرحة الهضمية ، وهي تقرحات مؤلمة تتكون في بطانة المعدة أو الاثني عشر أو المريء.