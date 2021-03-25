حصاد الوزارات..الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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