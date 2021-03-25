اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 05:47 م
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حصاد الوزارات..الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

الخميس، 25 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التعليم: هدفنا إحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفى

وزيرة الصحة تعلن انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20%

بدء تطعيم كبار السن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسويس.. صور

10 تصريحات لوزير الرى فى لقائه بمجلس الأعمال الكندى.. وهذه آخر تطورات سد النهضة

الصحة: 76.7% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

التعليم: اجتياز من حضر امتحان الترم الأول لثانوى عام وامتحان تكميلى لمن تغيب بعذر

الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

المترو يناشد الركاب الالتزام بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

التنمية المحلية تجرى حركة تنقلات محدودة تضم 7 قيادات بالمحافظات

التأمينات تؤكد استمرار صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة
 


حصاد الوزارات

التعليم

كورونا

لقاح كورونا

امتحان الترم الأول

سد النهضة

الرى

التنمية المحلية

مترو الأنفاق

التأمينات

معاشات مارس

الدرن

الصحة

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