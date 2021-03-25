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بدء تطعيم كبار السن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسويس.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 02:32 م
بدء تطعيم كبار السن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسويس.. صور جانب من تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
السويس – سيد نون

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أعلنت مديرية الصحة والسكان فى السويس، بدء تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من بمركز طبى مبارك.

التطعيم
التطعيم

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، إن يوم الرابع من مارس الحالى انطلقت الجرعة الأولى للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان.

 
كبار السن
كبار السن

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوى، خلال تفقده بالمركز الطبى، أن مركز طبى مبارك بحى فيصل استقبل المواطنين لتقى الجرعة الثانية من اللقاح والذى تم تخصيصه لتلقى اللقاح للفئات المستهدفة، وذلك وسط اتباع التعليمات وتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين ، بعد مراجعة البيانات من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أى تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة.


كورونا

الجرعة الثانية للقاح كورونا

تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

لقاح كورونا

السويس

اليوم السابع بلس

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