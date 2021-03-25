الصحة: 76.7% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية وصلت إلى 76.7% بعد ارتفاع عدد الحالات التى تعافت من الفيروس إلى 151444 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزارة الصحة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابيتها بتحليل pcr، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 197350 من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و 11720 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.