اليوم السابع
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المترو يناشد الركاب الالتزام بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

الخميس، 25 مارس 2021 02:00 م
المترو يناشد الركاب الالتزام بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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ناشدت شركة المترو جمهور الركاب، استمرار الالتزام بارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا، ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية،  تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو، التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة، مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة ب 50 جنيه.
 
 واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو  أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز، مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.
 

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

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