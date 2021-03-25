التأمينات تؤكد استمرار صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

كتب مدحت وهبة

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر

‎ويذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينص على أن يسرى باب تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما تنص المادة 46، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل يمول تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية كذلك اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن