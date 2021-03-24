سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء ب اتحاد الغرف التجارية استقرار أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-3-2021 في السوق المحلى وذلك بسبب زيادة المعروض من جميع الخامات .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد إن السوق يشهد حالة من الاستقرار سواء في نسب المعروض من حديد التسليح والأسمنت، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح تراوحت بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها للطن .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.