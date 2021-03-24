اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000 جنيها

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:08 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000 جنيها حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية استقرار أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-3-2021  في السوق المحلى وذلك بسبب زيادة المعروض من جميع الخامات . 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد إن السوق يشهد حالة من الاستقرار سواء في نسب المعروض من حديد التسليح والأسمنت، مشيرا إلى أن   أسعار حديد التسليح تراوحت بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها للطن . 
 
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830  جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 
 
 
 

اسعار الحديد

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