اليوم السابع
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تصديرى مواد البناء : إغلاق المصانع الأوروبية السبب فى زيادة صادرات الحديد

الأحد، 14 مارس 2021 01:00 ص
تصديرى مواد البناء : إغلاق المصانع الأوروبية السبب فى زيادة صادرات الحديد حديد أرشيف
كتبت سماح لبيب

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 ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب، خلال يناير 2021 بقيمة 64 مليون دولار بارتفاع 15 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق عليه يناير 2020، ومع بدء الأسواق فى التعافى من أزمة كورونا وبودار تعافى الكثير من المصابين أدت إلى عودة الحركة التجارية على المستوى المحلى والعالمى. 
 
وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع صادرات الحديد والصلب هو نمو إيجابى للمنتجات المصرية، والسبب الرئيسي جاء نتيجة إغلاق عدد من المصانع خاصة في أوروبا لأسباب بيئية واقتصادية نتج عنها عجز في الكمية يستوجب الاستيراد لتعويضها، وبحكم موقع مصر المميز تمكننا من الاستحواذ على حصة كبيرة لتغطية هذا العجز، وظهر فى زيادة حجم الصادرات خلال يناير كما أنها ستستمر لعدة أشهر خلال العام الجارى إلى السوق الأوروبى. 
 
وكانت صادرات قطاع مواد البناء خلال يناير 2021 الجارى، شهدت تراجعا مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة، وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.  
 
ووفقا لأحدث التقاير التى أعدها المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحرراريات، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، بلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته 31 مليون دولار، والأسمنت 18 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته 17 مليون دولار، والأدوات الصحية 13 مليون دولار، بالإضافة إلى السيراميك 3 مليون دولار، والمواد العازلة 3 ملايين دولار. 
 
وفى حصر لأعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، احتلت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء، بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020، والذى  بلغ 219 مليون  دولار.  
 
وجاءت إيطاليا، فى المرتبة الثانية، بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط. 
 

اخبار الاقتصاد

صادرات مواد البناء

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الحديد والصلب

صادرات مصر لأوروبا

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