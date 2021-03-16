سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

كتب أحمد حمادة

أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 16-3-2021.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-830 جنيها للطن ويترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .

وكانت صادرات مصر من الأسمنت، قد شهدت ارتفاعا خلال يناير من العام الجارى 2021، وبلغت قيمته 18 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه يناير 2020، والتى بلغت 11 مليون دولار بزيادة 7 مليون دولار، ورغم استمرار أزمة تفشى فيروس كورونا إلا أن المنتجات المصرية استطاعت أن تغزو الكثير من الأسواق التجارية حول العالم، حيث صدرت مصر الأسمنت خلال يناير من العام الجارى إلى 36 دولة حول العالم.