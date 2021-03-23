نشاط للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة فى الدقهلية.. فيديو وصور

الدقهلية- فريق المحافظات

شهدت محافظة الدقهلية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث شهدت ارتفاعا فى درجات الحرارة، مع ظهور السحب الكثيفة والتى غطت سماء المحافظة، مع ارتفاع فى سرعة الرياح.

وأدت حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية إلى تحذير إدارة مرور الدقهلية، برئاسة العميد ممدوح الحصي مدير المرور، إلى تحذير السائقين على الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المقررة، مع خفضها حيث أدى انتشار بعض الأتربة العالقة فى الجو إلى ضعف الرؤية على الطرق السريعة.

كما وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن رفع حالة الاستعداد، نظرا لسوء الأحوال الجوية والاستعداد للتعامل مع أى مستجدات نتيجة حالة الطقس.

وشهدت المحافظة، صباح اليوم، حادث آليم نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط الرياح، حيث لقى عامل "دليفرى" مصرعه عقب سقوط شجرة كافور عليه بناحية منطقة توريل، وذلك أثناء مروره من شارع رئيسى بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فور وقوعه وتم نقل جثمان الشاب إلى المستشفى، وتم رفع الشجرة من على الطريق، لإعادة حركة المرور مرة أخرى بعد توقفه.