حصاد الوزارات.. الصحة تكشف معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن تصرف منحة ألف جنيه شهريا للطلاب المتفوقين بـ10 جامعات حكومية

التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

التضامن تعلن إحالة 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة

التعليم العالى تعلن تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة بنى سويف بتكلفة 736 مليون جنيه

النقل: تكلفة القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 2.2 مليار دولار