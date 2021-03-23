تراجع بورصات السعودية والبحرين ودبى بحلسة الثلاثاء.. وصعود "أبو ظبى" ومسقط

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.61% خاسرًا 57.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9489.63 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.34% خاسرًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.59 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.72% خاسرًا 18.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2533.59 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 4 قطاعات.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.03% رابحًا 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.396 نقطة، وربح رأس المال السوقي 186 مليون درهم ليغلق عند مستوى 810.935 مليار درهم، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.110% رابحًا 4.160 نقطة ليغلق عند مستوى 3736.011 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.61% خاسرًا 57.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9489.63 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.47% خاسرًا 357.87 نقطة ليغلق عند مستوى 24057.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 376.6 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال.

صعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والمواد الأساسية بنسبة 0.97%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.46%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.09%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سويكورب وابل ريت" بنسبة 10%، ثم سهم "ميفك ريت" بنسبة 9.96%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 8.26%، وتراجع 134 سهمًا على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 7.65%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 3.56%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.34% خاسرًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 889 ألف سهم بقيمة 343.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.21% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 6.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.49% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 8.33%، فيما ارتفعت أسهم بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.79%، 0.37%، 0.33%، على التوالي.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرًا 33.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5792.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسرًا 37.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6347.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 24.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4690.12 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسرًا 45.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4880.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 226.9 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9755 صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%. بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.72% خاسرًا 18.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2533.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 55.8 مليون سهم محققة ما قيمته 118.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2007 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.61%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.09%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.92%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.12%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.66%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.23%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.75%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.8 مليون ورقة بقيمة 30.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.03% رابحًا 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.396 نقطة، وربح رأس المال السوقي 186 مليون درهم ليغلق عند مستوى 810.935 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 217.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 2405 صفقة.

وصعد قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 1.01%، 0.64%، على التوالي، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، يليه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 7.69%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 5.26%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 5%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.4%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 235 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.81%.

بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.110% رابحًا 4.160 نقطة ليغلق عند مستوى 3736.011 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.2 مليون سهم بقيمة 2.02 مليون ريال عبر تنفيذ 649 صفقة لعدد 44 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 5%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.16%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.52%، فيما تراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 6.83%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 5.30%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 568.6 ألف ريال عماني.