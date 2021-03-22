ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الاثنين.. وتراجع دبى ومسقط

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.51% رابحًا 48.57 نقطة ليغلق عند مستوى 9547.42 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.32% رابحًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1470.61 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 8 قطاعات، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% رابحًا 10.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5733.439 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 810.749 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.23% خاسرًا 31.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.96 نقطة، وهبط سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.050% خاسرًا 1.917 نقطة ليغلق عند مستوى 3731.851 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.51% رابحًا 48.57 نقطة ليغلق عند مستوى 9547.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% رابحًا 305.16 نقطة ليغلق عند مستوى 24415.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 344.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليار ريال.

صعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.95%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.76%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 98 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 8.70%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.60%، وتراجع 90 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 3.90%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.46%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.32% رابحًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1470.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 371.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.46% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.38%، ثم سهم شركة ناس بنسبة 9.09%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.35% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.72%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.66%، عقارات السيف بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.58%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحًا 20.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5826.19 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 18.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6385.16 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% رابحًا 27.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4714.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.19% رابحًا 57.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4926.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 237.9 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9184 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%.



بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحًا 10.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5733.439 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 810.749 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 152.9 مليون سهم، بقيمة 896.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2192 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.15%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 1.69%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 1.12%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 2.72%، ثم سهم "الإمارات شريعة المتداول" بنسبة 2.01%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 1.54%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 221.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.14%.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.23% خاسرًا 31.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.2 مليون سهم محققة ما قيمته 145.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2290 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاعي السلع والخدمات بنسبة 0.53%، 0.50%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 10.16%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.61%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.08%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7 ملايين ورقة بقيمة 33.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.20%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.050% خاسرًا 1.917 نقطة ليغلق عند مستوى 3731.851 نقطة، وبلغ حجم التداول 15.4 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال عبر تنفيذ 867 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 6.67%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 2.83%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 2.65%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 6.67%، ثم سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 5%، ثم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 381.9 ألف ريال عماني.