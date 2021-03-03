إدراج صندوق جديد ببورصة دبي يتتبع أداء الأسهم الإماراتية الأكثر سيولة

كتب هانى الحوتى

قرع سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال ليمتد المتخصصة في نشاط إدارة الأصول، ومقرها أبو ظبي والمملوكة بالكامل لشركة شيميرا للاستثمار، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي اليوم احتفالاً بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس» (كود بلومبيرج: CHAE) في سوق دبي المالي تحت رمز (CHAE).

ويُحاكي الصندوق الجديد المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/35 (كود بلومبيرج: SPUAECAN)، الذي تم تطويره بواسطة «اس اند بي داو جونز انديسيس ذ.م.م.»، علماً أن وحداته قابلة للاستبدال والتداول بشكل كامل وشفاف، ويضم المؤشر الاسترشادي الأسهم الكبرى من حيث القيمة السوقية ومستوى السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي سيتيح الصندوق فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وشارك في احتفالية إدراج الصندوق حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات المتعاونة مع شركة شيميرا كابيتال في إدراج الصندوق.

وسيقوم صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» الشريحة (A) - تراكمية العائد والمدرج بسوق دبي المالي بإعادة استثمار الأرباح دون تحمل المستثمرين أي مصاريف إضافية.

جدير بالذكر أن صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» هو صندوقً فرعيً تحت مظلة الصندوق الأساسي «شيميرا يوسيتس ايكاف»، وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الأصول وفق القواعد التنظيمية الإيرلندية وتتم إدارته بواسطة شركة «فاند روك مانجمنت كومباني اس.أيه» المتخصصة في مجال إدارة الأصول، علمًا بأن كلا الصندوقين الفرعي والأساسي يخضعان تنظيميًا ورقابيًا للبنك المركزي الأيرلندي.

وسوف تتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة شيميرا كابيتال ليمتد من مقرها بسوق أبو ظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي، وتشمل أنشطتها الرئيسية إدارة صناديق الاستثمار الجماعي، وإدارة الأصول وتقديم الاستشارات حول الاستثمارات والائتمان، وتم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس (ايرلندا) كمقدم للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع، كما تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون اس ايه/ان فرع دبلن كحافظ أمين للصندوق الأساسي الأيكاف، وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية ذ.م.م، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م، وشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ، وأرقام سيكيوريتيز ذ.م.م.

وفي هذا السياق، أعرب سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال ليمتد، عن اعتزازه بإدراج صندوق الاستثمار المتداول الجديد بنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يوسيتس)، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتزويد المستثمرين بفرص غير مسبوقة للاستفادة من النمو الاقتصادي الجذاب في أسواق الإمارات.

وأشار إلى أن إطلاق صندوق الاستثمار المتداول الثاني من نوعه لشركة شيميرا كابيتال يعكس جهود الشركة لتوظيف التراخيص المتنوعة التي تحظى بها وبالتالي مواصلة دورها في تطوير مجال إدارة الأصول بالدولة.

ومن جانبه قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يسعدنا الترحيب بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» التابع لشركة شيميرا كابيتال في سوق دبي المالي.

ويُعد هذا الإدراج هو الثاني من نوعه من قبل شركة شيميرا كابيتال في السوق في غضون ستة شهور فقط، الأمر الذي يعكس التوسع المتزايد لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي بادر السوق إلى توفيرها في إطار استراتيجيته لتنويع الأدوات المالية بما يوفر لجمهور المستثمرين أداة جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة."

وأشاد السركال بجهود شركة شيميرا كابيتال ودورها الريادي في تطوير هذا القطاع محلياً بالاستفادة من البنية الأساسية والتنظيمية المتطورة التي وفرها السوق لإدراج وتداول صناديق الاستثمار المتداولة، مؤكداً على تطلعه لتعزيز هذا التوجه في المرحلة المقبلة بما يسهم في مواكبة الاهتمام المتزايد من جانب المتعاملين بالمنتجات المالية وفئات الأصول الجديدة.

وأضاف سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال ليمتد، إن إطلاق الصندوق الجديد يأتي في أعقاب الإدراج الناجح لصندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول» خلال شهر يوليو 2020 حيث تجاوزت أصول الصندوق حاجز الـ50 مليون درهم إماراتي بحلول ديسمبر الماضي ليحتل بذلك المركز الثالث بين أكبر صناديق الأسهم المتداولة على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أن هذا الصندوق، شأنه شأن الصندوق الأول الذي أطلقته شيميرا، يمنح المستثمرين قدرًا هائلاً من المرونة نظراً لإمكانية الاختيار بين الشريحة تراكمية العائد أو الشريحة ذات العائد الموزع مما يسهم في تزويد المستثمرين بفرص استثمارية فريدة من نوعها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أنطونى هابس، رئيس بنك أوف نيويورك ميلون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن التوقيت يعد مثاليًا لهذه الفئة من صناديق الاستثمار نظرًا لمعدلات النمو المطردة التي تحققها صناديق الاستثمار المتداولة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأعرب عن اعتزازه باختيار بنك أوف نيويورك ميلون لدعم صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» الجديد من خلال منصتنا المتكاملة وخبراتنا المتضافرة في هذا النوع من صناديق الاستثمار.

وأعرب ماريوس بومان، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة اس اند بي داو جونز انديسيس، عن اعتزازه بدعم شركة شيميرا كابيتال في إطلاق صندوق مؤشرات متداولة يتتبع أداء الأسهم الأكثر سيولة في أسواق الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن الحلول الابتكارية التي تقدمها مؤسسة اس اند بي داو جونز انديسيس تدعم العملاء في اقتناص الفرص الاستثمارية وتزويد مجتمع الاستثمار بالفرص الجذابة والفريدة من نوعها.

جدير بالذكر أن شيميرا كابيتال ليمتد هي شركة خاصة محدودة تم تأسيسها في سوق أبو ظبي العالمي وتعمل بموجب القواعد التنظيمية لهيئة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي.