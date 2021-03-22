كيف تؤثر قلة النوم على السعرات الحرارية بأجسامنا؟

كتبت فاطمة خليل

قلة النوم ليلاً تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بما تتناوله من طعام، مما يجعلك أكثر عرضة لاستهلاك سعرات حرارية أكثر مما تفعل في الأيام التي تنام فيها جيداً، وبالتالي يزداد وزنك، وهناك ارتباط كبير بين قلة النوم وزيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على مقدار ما تأكله من طعام عندما تكون محرومًا من النوم وما يمكن أن تفعله لتحقيق هدفك في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف ترتبط قلة النوم بفقدان الوزن؟



تؤثر دورة نومنا على فقدان الوزن بأكثر من طريقة، يمكن أن يؤدي النوم المريح لمدة 7-8 ساعات في الليل إلى تسريع عملية الأيض ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن ، بينما يمكن أن تؤدي جلسة النوم المتقطعة إلى قلب الأمور في الاتجاه المعاكس.

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تقليل معدل الأيض أثناء الراحة، والذي يشار إليه على أنه عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك عندما تكون في حالة راحة.

ثانيًا: يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة شهيتك، والسبب فى ذلك هرموني الجوع المهمين - الجريلين واللبتين ما يزيد من شهيتك وتناول السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، عندما تكون محرومًا من النوم، فمن المرجح أن تقوم باختيارات غذائية غير صحية.

كم تستهلك من طعام وأنت محروم من النوم؟



ووفقًا لدراسة عام 2016 نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، فإن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم في الليل يأكلون كثيرًا في اليوم التالي أكثر من المعتاد.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المحرومين من النوم يستهلكون المزيد من الدهون وأقل من البروتين، ذلك لأن النوم السيئ ليلاً يمكن أن يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السريعة، هذا ليس كل شيء، فالأشخاص الذين لم يحصلوا على نوم جيد في الليل يتحركون أيضًا بشكل أقل ويحرقون سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

إن تناول 385 سعرًا حراريًا كل يوم يمكن أن يجعلك تكتسب حوالي 500 جرام في تسعة أيام ليس هذا فحسب ، بل قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فعليك أولاً محاولة تعديل عادات نومك اتبع جدولًا مناسبًا للنوم كل ليلة اذهب إلى الفراش في الوقت المحدد ، واستيقظ في الوقت المحدد حتى في عطلات نهاية الأسبوع وتناول وجبتك قبل ساعتين من الذهاب إلى النوم.