توصيل المرافق لمليون مواطن فى قرى المنيا وأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمختلف المحافظات وبمتابعة يومية من الشركة القابضة للتشييد والتعمير بهدف سرعة إنجاز تلك المشروعات التى تصل تكلفتها لنحو 10 مليارات جنيه لشركات القابضة.

وأشار المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو، التابعة القابضة للتشييد والتعمير، لـ"اليوم السابع"، أن الشركات الشقيقة وشركتنا تواصل تنفيذ المشروعات التى تم طرحها بحيث يتم إنجازها فى أقرب وقت ممكن؛ لتوصيل الخدمات للمحرومين فى القرى والنجوع والعزب والتوابع والتجمعات السكانية.

وأوضح أن الهدف هو توفير حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين في ربوع مصر ولا سيما أن المبادرة تقريبا تقوم بعمل كل شىء فى القرى، بداية من توصيل المرافق الصرف الصحى والمياة إلى تنفيذ المبانى الخدمية، وتبطين الترع ورصف الطرق وتدعيم شبكات الكهرباء وإحلال وتجديد الأعمدة، لافتا أن الشركة تنفذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بقيمة 700 مليون جنيه بجانب تنفيذ مشروعات ب 8 قرى بمركز ادفو محافظة أسوان، عبارة عن تنفيذ شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد، ومحطات معالجة، وذلك بتكلفة مليار جنيه لخدمة حوالى مليون مواطن في المحافظتين.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 51 مركزا ومدينة بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع، ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 .