تعرف على البيانات المسجلة على تذاكر واشتراكات المترو لمنع تزويرها

كتب ــ رضا حبيشى

حملت شركة المترو ضمن تصميم التذاكر والاشتراكات 3 بيانات على الشريط الممغنط الموجود على التذكرة أو الاشتراك لمنع تزويرها والتلاعب بها أو محاولة استخدامها أكثر من مرة أو تخطى الفترة المسموح للراكب التواجد خلال فى المترو، نوضحها من خلال النقاط التالية:

１- جميع التذاكر والاشتراكات تحمل شريط ممغنط مسجل عليه تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح استقلالها بها وسعر التذكرة.

２- خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات فى عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات ويتم كشف أى راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له استقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.

３- البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو.

４- يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة والاشتراك طوال التواجد بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة فى حالة فقدها.

وتواصل شركة المترو استمرارها فى منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد شركة المترو على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.