تعرف على قائمة مكاتب اشتراكات المترو وساعات عملها والأوراق المطلوبة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" قائمة بمحطات المترو المختصة بإصدار اشتراكات، ويمكن للركاب التوجه من خلالها لاستخراج أى نوع من الاشتراكات، وفى السطور التالية نوضح ساعات عمل مكاتب الاشتراكات، والأوراق المطلوبة:-

أولا محطات الخط الأول:

المرج.

عين شمس.

حدائق الزيتون.

سراى القبة.

الشهداء.

عرابى.

السادات.

السيدة زينب.

سعد زغلول.

دار السلام.

حلوان.

ثانيا محطات الخط الثانى:

شبرا الخيمة.

كلية الزراعة.

الخلفاوى.

روض الفرج.

مسرة.

العتبة.

الدقى.

جامعة القاهرة.

ثالثا محطات الخط الثالث:

العتبة.

العباسية.

هليوبوليس.

عدلى منصور.

رابعا: ساعات عمل كافة مكاتب الاشتراكات تبدأ من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

خامسا: يمكن لأى راكب التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب السابق وذكرها وشراء استمارة اشتراك مناسبة طبقاً لوظيفته، بحيث يتم ملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية علي الاستمارة وختمها من جهة العمل التابع له، على أن تقدم إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عاما .

سادسا: اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم، كما اشتراك الطلبة يستلزم شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية مع ختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له، مع ارفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة على أن يستخرج من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته وطوال فترة الدراسة فقط.