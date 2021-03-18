محافظ أسيوط يشهد إنطلاق زراعة 1000 شجرة بالمراكز بمبادرة "إتحضر للأخضر".. صور

أسيوط هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بمراكز وأحياء المحافظة تفعيلا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة .

رافقه خلال الفعاليات اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهالة محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط وعدد من صيادلة وأعضاء مكتب أسيوط ولفيف من الشباب من الجنسين.

بدأت الفعاليات بقيام المحافظ ومرافقوه بغرس شتلات الاشجار بميدان قناطر أسيوط الجديدة بحى شرق أسيوط ايذانًا بانطلاق الفعاليات تمهيدًا لتوزيعها على المراكز والأحياء لزراعتها بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة والشوارع.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه لكامل للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى وتشجير الميادين والشوارع والتى تأتى فى إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المحافظ أن المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة تتبنى التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية.