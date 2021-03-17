سامسونج: من غير المرجح إطلاق جهاز جديد من سلسلة "جالاكسي نوت" خلال 2021

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وقال دي جيه كوه الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة - وفق ما أورده موقع "زد دي نت" التقني اليوم الأربعاء، إنه من الصعب إطلاق هاتف جديد من السلسلة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن سلسلة جالاكسي نوت تعد أحد أهم منتجات شركة سامسونج على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي لاقت استحسان المستخدمين في السوق العالمية.