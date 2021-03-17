اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 03:29 م
خالد صلاح
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سامسونج: من غير المرجح إطلاق جهاز جديد من سلسلة "جالاكسي نوت" خلال 2021

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:00 م
سامسونج: من غير المرجح إطلاق جهاز جديد من سلسلة "جالاكسي نوت" خلال 2021 الأجهزة الذكية
أ ش أ

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أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الأجهزة الذكية أنه من غير المرجح أن تطلق هاتفا جديدا من سلسلة جالاكسي نوت خلال العام الجاري.
 
وقال دي جيه كوه الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة - وفق ما أورده موقع "زد دي نت" التقني اليوم الأربعاء، إنه من الصعب إطلاق هاتف جديد من السلسلة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
 
وأضاف أن سلسلة جالاكسي نوت تعد أحد أهم منتجات شركة سامسونج على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي لاقت استحسان المستخدمين في السوق العالمية.

الأجهزة الذكية

شركة سامسونج الكورية

سلسلة جالاكسي

تكنولوجيا المعلومات

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