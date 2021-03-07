سلسلة OPPO Reno5 الجديدة.. تنقلك إلى المستقبل بتكنولوجيا تتخطى حدود الابتكار!

مع إطلاق سلسلة هواتف Reno5 OPPO، تتيح العلامة التجارية العالمية الرائدة للأجهزة الذكية أحدث تقنيات التصوير التي تُمكن المُستخدمين من التقاط صور أو مقاطع فيديو إبداعية في أي لحظة. تم إطلاق سلسلة OPPO Reno5 بإصدارين – OPPO Reno5 5G و OPPO Reno5 – لتُبعث الحياة في أول هاتف 5G من OPPO مما يُوضح رغبة العلامة التجارية في جلب الجيل الخامس إلى المنطقة.

يعكس فهم OPPO لقوة التكنولوجيا والدور الذي تلعبه في تمكين البشرية من العيش في حياة مترابطة بشكل كامل، إيمانها بـ "التكنولوجيا لخدمة البشرية"، حيث أعلنت عن إطلاق سلسلة OPPO Reno5 في مصر من خلال حدث افتراضي، وتُشجع العلامة التجارية المُستخدمين على "Picture Life Together" وتخطي حدود الإبتكار لاكتشاف آفاق جديدة من خلال التكنولوجيا المتطورة التي تُقدمها سلسلة Reno5 مع الأداء الفائق والاتصال الفوري.





التقط اللقطة المثالية .. صباحًا أو مساءً

تشتهر سلسلة Reno5 OPPO بأحدث تقنيات التصوير، فهي مُزودة بتقنية AI Highlight Video مما جعلها الهواتف الذكية الأولى من نوعها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن ظروف الإضاءة - سواء تقوم بالتصوير ليلاً أو نهاراً أو بإضاءة خلفية. كما تُساعد ميزة Urtla-Night Video و Live HDR على تحسين جودة الفيديو مما يضمن تألق الألوان الطبيعية بتفاصيل دقيقة.

تتضمن سلسلة Reno5 OPPO أيضًا ميزة AI Scene Enhancement التي تُقدم صوراً عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في الألوان ودرجة تشبع الصورة والسطوع. وبالنسبة لصانعي المحتوى أو عشاق السفر تجد ميزة Dual-View Video والتي تمكنك من التقاط مقاطع الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

أما ميزة Urtla-Steady فهي تقضي على مشكلة الصورة خارج التركيز نظراً لاهتزاز اليد، مما يجعلك دائماً على استعداد لالتقاط صور باستخدام سلسلة OPPO Reno5. وكِلا الاصدارين يُقدمان مع محرك Image-Clear والذي يسمح لصانعي المحتوى بالتقاط لقطات سريعة ثابتة أثناء الحركة كي لا يفوتوا أي لحظة.

وتختبر ميزة AI Mixed Portrait الاستثنائية في OPPO Reno5 إبداعك من خلال تقديم تأثيرات مُزدوجة للفنانين الذين يتطلعون إلى هذه التجربة.

أكثر نحافة وأخف وزنًا عما سبق

سلسلة Reno5 OPPO هي مثالية لعُشاق الموضة واللاعبين الذين يسعون إلى الاستمتاع باللعب بدون إنقطاع، حيث يحصل الاصداران على جسماً فائق النحافة مُصمم ليكون أنيقًا، مع شاشة AMOLED بقياس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز و65W Super VOOC 2.0 الخاص بـ OPPO Reno5 5G والذي يسمح لك بشحن البطارية بالكامل في 35 دقيقة لوقت استخدام أطول. كما يشحن OPPO Reno5 بشاحن 50W Flash Charge لشحن البطارية بالكامل في 48 دقيقة.

برنامج مُخصص لتعديل الفيديو

يمكنك صرف النظر عن الاستثمار في برامج تحرير الفيديو. برنامج محرر الفيديو الذكي SOLOOP الذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه من واجهة الكاميرا، يجعل تحرير مقاطع الفيديو أسرع وأكثر كفاءة بكثير!

انتقل إلى المُستقبل .. الآن!

تساهم سلسلة Reno5 OPPO في بقائك على اطلاع دائم باتصالاتك وعلاقاتك الخاصة من خلال إستخدام معالج Qualcomm Snapdragon 765G 5G بتقنية 7 نانومتر لإصدار OPPO Reno5 5G ومعالج Qualcomm Snapdragon TM 720G بتقنية 8 نانومتر لإصدار OPPO Reno5. ويأتي OPPO Reno5 5G بلونين Galactic Silver و Starry Black، بينما يأتي OPPO Reno5 بلونين Fantasy Silver و Starry Black.

احصل على OPPO Reno5 5G و OPPO Reno5 - والتي تُشير إلى Reno5 4G - الآن! يتوفر الهاتفان في جميع أنحاء مصر بسعر 7990 جنيهاً مصرياً و 5990 جنيهاً مصرياً على الترتيب، ويأتيان مع 8 جيجا رام و 128 جيجا مساحة تخزين افتراضية.

مع إطلاق سلسلة OPPO Reno5، جمعت OPPO بين التصميم الثوري والتكنولوجيا المُتقدمة والميزات المتطورة التي تُعد شهادة على الدور الرائد الذي سلكته العلامة التجارية في تطوير التكنولوجيا المُبتكرة والاستمرار في تقديم الأدوات اللازمة لإنشاء المحتوى المؤثر للمُستخدمين.