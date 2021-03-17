اليوم السابع
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احذر.. النوم المفرط يزيد من الدهون الحشوية

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:00 ص
احذر.. النوم المفرط يزيد من الدهون الحشوية النوم المفرط يزيد من تراكم الدهون الحشوية ـ أرشيفية
كتبت مروة هريدى

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تهدد الدهون الحشوية صحة الإنسان وقد تؤدى إلى خطر الوفاة المبكرة لأنها تتداخل مع وظائف الجسم الحيوية، لذلك من المهم اتباع نمط حياة صحى لمحاربة هذا النوع من الدهون الذى يتركز بشكل أساسى في منطقة البطن، وتشير الأبحاث إلى أن النوم المفرط قد يزيد من تلك الدهون، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

 

الدهون

 

تعتبر الدهون الحشوية مصدر قلق كبير لأنها تتربص بأعضاء مهمة فى الجسم، مثل الكبد والأمعاء، حيث يرتبط تراكم دهون البطن الضارة بمتلازمة التمثيل الغذائى وهى مجموعة من الحالات التى تساهم فى الإصابة بأمراض القلب، وبالرغم أن تلك الدهون توصف بأنها عنيدة وليس من السهل التخلص منها، ولكن يمكن تقليل تلك الدهون عن طريق تحسين نمط حياتنا واتباع عادات صحية.

ويلعب النوم دورًا مهمًا فى إدارة دهون البطن، حيث تشير دراسة أجراها باحثون فى كلية الطب بجامعة "ويك فورست" الأمريكية، إلى أن الإفراط فى النوم يمكن أن يشجع على زيادة الدهون الحشوية، حيث توضح الدراسة أن أسباب تراكم الدهون الحشوية تتجاوز النظام الغذائى وقلة النشاط.

 

النوم
 

من جانبها، قالت كريستين جي هايرستون، أستاذة مساعدة فى طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائى والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن الطريقة التى نعيش بها تحتاج إلى إعادة النظر فلابد من اتباع عادات صحية جيدة بجانب الخيارات الغذائية الصحية حتى نتمكن من السيطرة على تلك الدهون الضارة.

أظهرت الدراسة التى نُشرت فى مجلة "Sleep" وتم تطبيقها على مجموعة من الأفراد تقل أعمارهم عن 40 عامًا، أن النوم لمدة ثمانى ساعات أو أكثر مرتبط بزيادة الدهون الحشوية، ولتجنب ذلك يجب على الفرد النوم لفترة تتراوح بين 6-8 ساعات كل ليلة ليس أكثر، حيث من المعروف أن هناك علاقة بين أنماط النوم والسمنة.


علاقة النوم بالدهون الحشوية

تاثير النوم على السمنة

اضرار الافراط بالنوم

طرق التخلص من الدهون الحشوية

اضرار الدهون الحشوية على الجسم

ما هى متلازمة التمثيل الغذائى

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