كيف تتخلص من الدهون الحشوية؟ تجنب الأطعمة المقلية والسكريات

كتبت مروة هريدى

الدهون الحشوية هي تلك التى تلتف حول الأعضاء فى منطقة البطن، حيث نواجه صعوبة كبيرة للتخلص من تلك الدهون، وهى ليست مزعجة ولكنها قد تتسبب فى العديد من المشاكل مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض السكرى من النوع 2، وفقًا لموقع "Healthline".

وتختلف الدهون الحشوية عن تلك التى تتكون تحت الجلد مباشرة، فهى أكثر خطورة، لذلك من المهم التخلص منها، حيث لا يقتصر الأمر على تناول أطعمة صحية فقط بل لابد من تخفيض عدد السعرات الحرارية، فلا توجد عناصر غذائية من شأنها أن تقلل الدهون الحشوية أو أى دهون أخرى.

تحتاج فقدان الدهون الحشوية إلى تقليل إجمالي الدهون في الجسم، ويتم ذلك عن طريق حرق سعرات حرارية أكثر مما يتم تناولها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائى صحى وممارسة النشاط البدنى بانتظام وتناول كميات محدودة من الكحول.

فيما يلى.. 4 أشياء يجب تجنبها قدر الإمكان إذا كنت ترغب بالتخلص من الدهون الحشوية:

1- الدهون المشبعة (الموجودة فى الأطعمة مثل الآيس كريم والمعجنات ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم).

2- الدهون المتحولة (الموجودة فى الكعك والمخبوزات والأطعمة المقلية).

3- السكريات (الموجود فى المشروبات الغازية والمعجنات والصلصات والحلويات).

4- الملح (موجود فى الأطعمة، بعض اللحوم، المكسرات المملحة ورقائق البطاطس، الفول وغيرها).

حتى يتحقق الهدف من فقدان الدهون الحشوية يجب أن تتعلم قراءة الملصقات الغذائية لتنتبه إلى الكميات الكبيرة التي تحتوى عليها الأطعمة من الدهون المشبعة والسكر المضاف وكذلك المحتوى العالى من الملح، لتحديد كم السعرات الحرارية الذى يجب تناوله وما يجب عليك استبعاده لتفادى زيادة تلك السعرات.