اليوم السابع
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شاهد.. خطاب نادر منذ 86 عاما لاعتذار ولى أمر بسبب تأخر ابنه عن المدرسة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:51 ص
شاهد.. خطاب نادر منذ 86 عاما لاعتذار ولى أمر بسبب تأخر ابنه عن المدرسة خطاب ولي أمر طالب يعتذر عن تاخر نجله عن حضور اليوم الدراسى منذ 83 عاما
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع"، خطاب لولى أمر طالب، منذ عام 1935، يعتذر فيه لإدارة المدرسة، عن تأخر نجله إلى المدرسة، فى نفس اليوم، نظرا لتعليمات الطبيب .

وجاء نص الخطاب،:"المحترم ناظر المدرسة، بعد التحية، نخبر حضرتكم أن سبب تأخير ولدنا عبد الله محمد كامل جلال، فى هذا الصباح لذهابه للدكتور لمعالجة الحرارة بيده، نرجو مسامحته" .

ويقول الباحث أحمد إبراهيم، إنه خلال رحلة البحث فى الوثائق وجمعها، عثر على ذلك الخطاب المرسل من محمد كامل جلال، والد الطالب عبد الله، والذى قام بإرساله إلى إدارة المدرسة الإبتدائية، وذلك فى عام 1935، أى منذ ما يقرب من 86 عاما، والذى يؤكد فيه حرص نجله على التعلم، كما يشير إلى حرص ولى الأمر على الإحترام المتبادل بين ولى أمر الطالب وإدارة المدرسة .

وأوضح إبراهيم، أن ذلك الخطاب يرسخ إلى قاعدة أساسية وهى الذوق الرفيع الذى يتمتع به المصريبن عبر الأجيال.

خطاب لأحد أولياء أمور طالب يعتذر عن تاخر نجله عن حضور اليوم الدراسى بالمدرسة (1)
 
خطاب لأحد أولياء أمور طالب يعتذر عن تاخر نجله عن حضور اليوم الدراسى بالمدرسة (2)
 
خطاب لأحد أولياء أمور طالب يعتذر عن تاخر نجله عن حضور اليوم الدراسى بالمدرسة (3)

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