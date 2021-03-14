اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد

الأحد، 14 مارس 2021 01:28 م
تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد الحديد
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الأسود مع استقرار أسعار باقي خامات البناء اليوم الأحد 14-3-2021 . 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث تراوح سعر الطن بين 700-830  جنيها ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 
 
وأضاف الزينى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر طن حديد التسليح يتراوح 13500– 13650 جنيها من المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة