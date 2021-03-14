تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد

كتب أحمد حمادة

كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الأسود مع استقرار أسعار باقي خامات البناء اليوم الأحد 14-3-2021 .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث تراوح سعر الطن بين 700-830 جنيها ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزينى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر طن حديد التسليح يتراوح 13500– 13650 جنيها من المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.