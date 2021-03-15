اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. 13800 – 14000 جنيه للطن

الإثنين، 15 مارس 2021 12:12 م
سعر الحديد اليوم.. 13800 – 14000 جنيه للطن حديد
كتب أحمد حمادة

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يشهد سوق مواد البناء استقرارا فى أسعار الحديد وارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الأسود وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين 15-3-2021. 
 
وبحسب الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية فإن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه للطن. 
 
وشهدت أسعار الأسمنت الأسود استقرارا بالسوق اليوم بعد أن شهد سعر الطن ارتفاعا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تراوح سعر الطن بين 700-830  جنيها ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة . 
 
والجدير بالذكر أن الحكومة نجحت خلال الأعوام الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في صناعة الأسمنت وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية في أوروبا وآسيا، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تصدير أكثر من 6 آلاف طن متجهة إلي موسكو. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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