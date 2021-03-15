سعر الحديد اليوم.. 13800 – 14000 جنيه للطن

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق مواد البناء استقرارا فى أسعار الحديد وارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الأسود وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين 15-3-2021.

وبحسب الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية فإن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأسمنت الأسود استقرارا بالسوق اليوم بعد أن شهد سعر الطن ارتفاعا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تراوح سعر الطن بين 700-830 جنيها ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .

والجدير بالذكر أن الحكومة نجحت خلال الأعوام الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في صناعة الأسمنت وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية في أوروبا وآسيا، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تصدير أكثر من 6 آلاف طن متجهة إلي موسكو.