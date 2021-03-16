أسعار النفط تسجل 68.39 دولار لبرنت و64.92 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم، 68.39 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 49 سنتا أو ما يوازي0.7 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.92 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي0.7%.
وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب، حيث ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف عمليات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت وفقا لرويترز .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة