اليوم السابع
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مطور عقارى: إتاحة تمويل عقارى بفائدة 3% سيدفع ملاك العقارات نحو التصالح والتسجيل

الإثنين، 15 مارس 2021 12:19 م
مطور عقارى: إتاحة تمويل عقارى بفائدة 3% سيدفع ملاك العقارات نحو التصالح والتسجيل العقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد محمد عبد الجواد، المطور العقارى، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعى جيداً احتياجات المواطنين وهو ما ظهر فى إطلاق الرئيس برنامج جديد للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% على 30 عاماً . 
 
وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن البرنامج يتيح للمواطن تملك وحدة وسداد ثمنها بصورة أشبه بآلية الايجار فالمواطن سيسدد على 30 عاماً بفائدة منخفضة وقسط شهرى يعادل ما كان سيدفعه فى حالة الايجار ولكنه ممتلك للوحدة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صرح أن المواطنين لا يقبلون على الايجار ويرغبون فى التملك ولذلك وجه بإطلاق ذلك البرنامج ليلبى احتياجات القطاع العريض من المواطنين ويتلاءم مع توجهات الدولة بتوفير سكن لكل مواطن. 
 
ونوه عبد الجواد إلى أنه كان قد طالب فى وقت سابق بخفض الفائدة على التمويل العقاري إلى 3 % لتلبية احتياجات المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخول مشيداً بالاستجابة السريعة من قبل الدولة ومتباعتها المستمرة لمطالب جميع العاملين بالقطاع العقاري .
 
وأضاف أن ذلك البرنامج سيحفز شركات التطوير العقاري على العمل لانتاج وحدات لتلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخول كما ستسهم فى فتح العديد من الوحدات المغلقة . 
 
ولفت إلى ان تلك الآلية ستدفع ملاك العقارات والمواطنين إلى الإسراع من عمليات التصالح وتسجيل العقارات لإمكانية الحصول على تمويل عقاري والاستفادة بالبرنامج الجديد. 
 
وأشار إلى أهمية قيام البنك المركزى بشرح آليات تنفيذ البرنامج الجديد للتمويل العقاري بصورة مبسطة وخلق آليات وبيئة تشريعية تحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين . 

عقارات

السوق العقارى

التمويل العقارى

مبادره البنك المركزى

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