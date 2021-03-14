اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك المركزى: 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% حتى 30 سنة

الأحد، 14 مارس 2021 11:20 م
البنك المركزى: 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% حتى 30 سنة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.

 

 


البنك المركزى

جمال نجم

مبادرة التمويل العقارى

الإسكان

مبادرة رئيس الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ البنك المركزى يكشف تفاصيل مبادرة الرئيس العقارية لدعم محدودى الدخل

الأحد، 14 مارس 2021 07:48 م

توجيهات رئاسية للبنك المركزى.. إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقروض 30 سنة بفائدة 3%.. زيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه.. ومليون و260 ألف منشأة استفادت منذ 2015

الأحد، 14 مارس 2021 05:49 م

البنك المركزى: بدء طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجارى

الخميس، 11 مارس 2021 12:13 م

البنك المركزى يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية فى 22 مارس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة