البنك الأهلى: مبادرة التمويل العقارى تدعم المواطن.. وضخ 105 مليار جنيه للأفراد والشركات بقطاعات العقارات

كتب: أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مبادرة التمويل العقارى الجديدة لدعم متوسطى ومحدودى الدخل، تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة، مشيرًا إلى أن حجم التمويل المباشر من البنك الأهلى المصرى للجهات العاملة فى التنمية العقارية ومواد البناء يبلغ 95 مليار جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنك الأهلى المصرى حقق من خلال مبادرة التمويل الأولى للإسكان المتوسط ومحدود الدخل ما يقارب 95 ألف قرض للمواطنين بمبلغ يفوق 10 مليارات جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة لدعم متوسطى ومحدودى الدخل تعمل على تحفيز قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لإرتباطة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبالتإلى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أهمية الدور الفعال الذى تقوم به شركة الأهلى للتمويل العقارى، التابعة للبنك الأهلى المصرى، من خلال تمويلها للوحدات السكنية بجميع فئاتها.