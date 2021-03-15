اليوم السابع
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الخشت يوجه باستمرار رفع درجة الجاهزية القصوى بالمستشفيات لمواجهة كورونا..صور

الإثنين، 15 مارس 2021 09:33 ص
الخشت يوجه باستمرار رفع درجة الجاهزية القصوى بالمستشفيات لمواجهة كورونا..صور الدكتور محمد الخشت يترأس اجتماع اللجنة العليا لمستشفيات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا للجنة العليا للمستشفيات الجامعية، لمتابعة آليات مجابهة فيروس كورونا الجاري تنفيذها، والتأكيد على مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي وجاهزيتها لخدمة المرضى.
 
حضر الاجتماع، الذي عقد بكلية طب قصر العيني، عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومديرو المستشفيات، وأمين عام الجامعة.
 
واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية، والإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة موضحًا استمرار المتابعة اليومية لحالات العزل.
 
كما ناقش الاجتماع، وضع آليات جديدة للعمل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد تحويله من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر ونقل تبعيته للمستشفيات الجامعية، ورفع مستوى جودة الأداء وتطبيق قواعد الحوكمة، وتوفير نظام ضبط داخلي إداريًا وماليًا، وتحديد المسؤوليات، ومواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، وإحكام قواعد الصرف.
 
ووجه الدكتور محمد الخشت، بتعميم النظم الاليكترونية واستخدامها في متابعة المرضى، ومواصلة تطعيم الأطقم الطبية وفقًا للجدول الزمني من وزارة الصحة، كما شدد على ضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، الحرص على حماية الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لهم، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني، مشيدًا بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

الدكتور محمد عثمان الخشت يترأس اجتماع المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت يترأس اجتماع المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة

اجتماع اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة
اجتماع اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

مستشفيات قصر العينى

قصر العينى الفرنساوى

كورونا

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