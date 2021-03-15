واشنطن (أ ش أ)

أعلن سلاح الجو الأمريكى أنه سيطلق رحلة طيران تجريبية لصاروخ فائق لسرعة الصوت "هايبر سونيك" الذى يعمل على تطويره، وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الصاروخ سيكون الأول من نوعه ويفوق سرعة الصوت فى الجيش الأمريكى حيث يطلق عليه "AGM-183A"، وهو من أنواع "سلاح الرد السريع المطلق من الجو" (ARRW) التى يطورها سلاح الجو بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن".