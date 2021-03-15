وقال سلاح الجو فى بيان إنه "يريد الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم قدرة أسلحة تقليدية تفوق سرعة الصوت لميادين القتال فى أوائل العقد الحالى".

ويطلق هذا السلاح إلى الغلاف الجوى بالطريقة التى تطلق بها الصواريخ التقليدية، وذلك بواسطة صواريخ دفع ثم تنفصل عنها "مركبة انزلاقية" تحلق على ارتفاعات أقل وبسرعات كبيرة تجعل من الصعب رصدها.
 