FDA تصرح لأول اختبار يمكنه اكتشاف عدوى كورونا السابقة

كتبت فاطمة خليل

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول اختبار قائم على الخلايا التائية لاكتشاف الإصابة السابقة بفيروس كورونا، وتم منح اختبار T-Detect COVID، وهو اختبار قائم على الخلايا التائية يساعد على تحديد الأفراد المصابين حديثًا أو سابقًا بعدوى فيروس كورونا، تصريح الاستخدام فى حالات الطوارئ.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" يحلل الاختبار تسلسل الحمض النووي من الخلايا التائية "خلايا الدم البيضاء" لتحديد الأشخاص الذين لديهم استجابة مناعية تكيفية للخلايا التائية، ما يشير لإصابتهم بكورونا سابقاً، وهذا يختلف عن اختبارات الأجسام المضادة، التى كانت طريقة الكشف الأولية لتحديد عدوى كورونا السابقة.

وتظهر استجابات الخلايا التائية مبكرًا وتستمر لفترة أطول في الدم.





وتلاحظ إدارة الغذاء والدواء أن الاختبار سيكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين قد يكون لديهم أعراض كورونا أو الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للإصابة، لكن لم يتم اختبارهم إيجابيًا من خلال اختبار تشخيصي جزيئي أو مستضد.

ويمكن أن تساعد نتيجة الاختبار الإيجابية التي تشير إلى إصابة شخص ما مؤخرًا أو سابقًا بفيروس كورونا في معالجة الآثار المحتملة طويلة المدى للفيروس.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن النتائج السلبية لا تمنع الإصابة الحادة أو الحالية بكورونا، ويجب استخدام نتائج الاختبار جنبًا إلى جنب مع الفحص السريرى والتاريخ الطبى للمريض والنتائج الأخرى.



فيروس كورونا وغزو الخلايا البشرية

واختبار T-Detect COVID يمكن إجراؤه بعد 15 يومًا على الأقل من ظهور الأعراض، ويمكن للمرضى طلب الاختبار عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه قال جيف شورين، مدير مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية، "اختبار T-Detect COVID عبارة عن تقنية جديدة تقوم بتقييم الاستجابة المناعية للخلايا التائية لكورونا، وتظل المعلومات والبيانات العلمية التي تعمق فهمنا لفيروس كورونا مفاتيح مهمة للمضي قدمًا في هذا الوباء العالمى".

وأضاف قائلاً: "من غير المعروف حاليًا إلى متى تظل الاستجابة المناعية للخلايا التائية في الأفراد بعد الإصابة ومستوى الحماية الذي توفره الاستجابة المناعية للخلايا التائية".