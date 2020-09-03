س و ج.. ما هو اختبار الأجسام المضادة لكورونا والمعلومات التى يكشف عنها؟

كتبت هند عادل

الأجسام المضادة أو الجلوبولين المناعي هي بروتينات ينتجها الجسم بشكل أساسي استجابةً لعدوى. يمكن أن تساعد الأجسام المضادة في بناء مناعة الجسم ضد فيروس معين، وأثقل تفشي فيروس كورونا الجديد أنظمة الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء العالم وهو ما دفع الجميع إجراء العديد من الاختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس واختبار الأجسام المضادة المكونه ضد كورونا.

ويقدم التقرير التالى كل المعلومات التي توضح ما هو اختبار الاجسام المضادة وفوائدة وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

س: ما هي الأجسام المضادة؟



ج: الأجسام المضادة أو الغلوبولين المناعي هي بروتينات ينتجها الجسم بشكل أساسي استجابةً لعدوى، يمكن أن تساعد الأجسام المضادة في بناء مناعة الجسم ضد فيروس معين.

س: ما هي أنواع الأجسام المضادة بجسم الإنسان؟



ج: هناك خمسة أنواع رئيسية من الأجسام المضادة أهم الأجسام المضادة لتقييم التعرض لـكورونا هي الجلوبولين المناعي M (IgM) و Immunoglobulin G (IgG)..

س: هل وجود الاجسام المضادة بالجسم يعنى التعرض لعدوى كورونا سابقا؟



ج: في حالات كوورنا، على عكس الأمراض المعدية الأخرى ، لا يشير اكتشاف IgM إلى وجود عدوى حادة و عدوى سابقة هذا بسبب متغير الوقت لظهور IgM و IgG بالنسبة لبعضهما البعض(يمكن أن يظهر IgG لاحقًا في نفس الوقت وهو ما يتعارض مع الأمراض المعدية الأخرى حيث يظهر IgM أولاً ثم IgG بعد أسبوع إلى أسبوعين ما لا نعرفه حتى الآن هو طول عمر استجابة الجسم المضاد في كورونا، وقدرة الأجسام المضادة على الحماية من الإصابة مرة أخرى ،وبالتالي ، فإن معظم الوكالات العلمية مثل المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) ، تتوخى الهند ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية الحذر بشأن ربط وجود الأجسام المضادة بمناعة الفرد ضد عدوى كورونا.

س: ما هي فوائد اختبار الأجسام المضادة لـفيروس كورونا؟



ج: نصح الخبراء بالعديد من دول العالم بإجراء مسوحات مصلية لفهم نسبة السكان المعرضين لعدوى كورونا ، يمكن أيضًا استخدام اختبارات الأجسام المضادة للأفراد للتحقق من التعرض للفيروس نظرًا لعدم وجود ميزة إضافية لتحديد الأنواع الفرعية للجلوبين المناعي ، وتوصي المنظمات مثل CDC باستخدام الاختبارات التي تكشف عن أي من أنواع الأجسام المضادة.

س: ما هي الشروط التي يجب الاهتمام بها عند اجراء اختبار الاجسام المضادة؟



ج: يعد تحسين نتائج الاختبار أمرًا بالغ الأهمية التوقع الأكثر أهمية هو أن اختبار الجسم المضاد الذي تم اختياره يجب أن يكون محددًا للغاية ولا يظهر أي تفاعل متبادل ضد فيروسات البرد الشائعة أو فيروسات كورونا الشائعة الأخرى لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حساسًا لضمان عدم تفويت الأشخاص ذوي الاستجابة المنخفضة للأجسام المضادة.

س: ما هي المعلومات التي يكشف عنها اختبار الاجسام المضادة؟



ج: يساعد اختبار الأجسام المضادة على فهم الفيروس بشكل أفضل والاستجابة له إنه أمر حاسم في تحديد عدد الأشخاص المصابين تتيح الاختبارات المصلية أيضًا تتبع الاتصال وتحديد مدى انتشار الفيروس ، وبالتالي توجيه التدخلات المستقبلية ووقف انتشار الفيروس ، في حالة حدوث موجة ثانية.