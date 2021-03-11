تناول الأطعمة النباتية الصحية يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10٪.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي صحي نباتي يتضمن أطعمة مثل الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات وتقليل تناول الأطعمة غير الصحية مثل الحبوب المكررة أو السكريات المضافة، قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 10٪، وفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس".

وفي الدراسة، التي نُشرت أمس من مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة من الأطعمة النباتية قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ترتبط السكتة الدماغية بانسداد تدفق الدم إلى الدماغ وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا ولم تجد الدراسة أي صلة بين النظام الغذائي والسكتة الدماغية النزفية التي تحدث عندما يتسرب الدم أو ينفجر في شريان في المخ.

قال مؤلف الدراسة ميجو بادن من جامعة هارفارد: "تظهر العديد من الدراسات بالفعل أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض، من أمراض القلب إلى مرض السكري".

وأضاف "أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين هذا النوع من النظام الغذائي الصحي وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية."



النظام النباتي

شملت الدراسة 209508 أشخاص لم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان في بداية الدراسة، وتابع الباحثون المشاركين لأكثر من 25 عامًا. كل سنتين إلى أربع سنوات، وأكمل المشاركون استبيانًا يسأل عن عدد المرات التي تناولوا فيها أكثر من 110 أنواع من الأطعمة في المتوسط ​​خلال العام السابق.

قسّم الباحثون المشاركين إلى خمس مجموعات بناءً على جودة نظامهم الغذائي، وعلى وجه التحديد ، كميات أكبر من الأطعمة النباتية، دون استبعاد جميع الأطعمة الحيوانية.

على سبيل المثال، الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى نظام غذائي صحي نباتي لديهم ، في المتوسط ​​، 12 حصة من الأطعمة النباتية الصحية مثل الخضر الورقية والفواكه والحبوب الكاملة والفول والزيوت النباتية يوميًا، مقارنةً بأولئك الذين لديهم نظام غذائي منخفض الجودة، الذي كان متوسطه سبع حصص ونصف في اليوم.

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة النباتية الأقل صحة ، مثل الحبوب المكررة والخضراوات ذات المؤشرات المرتفعة لنسبة السكر في الدم مثل الذرة والبطاطس ، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا كان لديهم ، في المتوسط​​، ثلاث حصص يوميًا مقارنة بست حصص ونصف لتلك الأطعمة بأدنى الأنظمة الغذائية جودة.

أما بالنسبة للحوم والألبان، فإن المجموعة التي تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا كان متوسطها ثلاث حصص ونصف في اليوم، مقارنة بست حصص في اليوم لأولئك الذين لديهم نظام غذائي منخفض الجودة.



النظام الغذائي النباتي

خلال الدراسة، أصيب 6241 شخصًا بالسكتات الدماغية، بما في ذلك 3015 مصابًا بسكتات دماغية و 853 مصابًا بسكتات دماغية نزفية ونوع السكتة الدماغية لم يكن معروفا بالنسبة لبقية الناس.

مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل عدد من الأطعمة النباتية الصحية، فإن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من غيرهم كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 10٪.

عند النظر إلى نوع السكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل عدد من الأطعمة النباتية الصحية ، أظهر الأشخاص في المجموعة التي تناولت أكثر من غيرها خطرًا أقل بنسبة 8٪ للإصابة بالسكتة الدماغية ولم يجد الباحثون أي فرق في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.