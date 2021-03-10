حبس 3 شباب 15 يوما لتمزيقهم جسد مهندس اتصالات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة السنبلاوين بالدقهلية، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 3 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على مهندس اتصالات داخل نفق الحوال بمدينة السنبلاوين، وقد أصيب مهندس الاتصالات بجرحين قطعيين على يد 3 شباب بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين، بسبب خلافات بينهما وتربص المتهمين به.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من "بلال .ع" 25 سنة مهندس اتصالات، ومقيم منطقة الحوال دائرة المركز، بقيام ثلاث شباب وجميعهم يقيمون بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزة الأول وإحداث إصابته بجرحين قطعيين باليد اليسري، وأخرى بالفخذ الأيسر على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات قديمة بينهما وتربص المتهمين به داخل نفق الحوال، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات.

انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاد الأول تم ضبط الآداة المستخدمة، وتم تحويله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر 4843 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.