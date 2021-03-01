مدير مركز أورام كفر الشيخ: افتتاح المركز يونيو المقبل بتكلفة 460 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد ومركز الأورام بكفر الشيخ، إن مركز علاج أورام كفر الشيخ أكبر مركز في الشرق الأوسط، سيتم افتتاحه شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الجارية، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المشروع.

وأضاف عمارة لـ"اليوم السابع"، أن المبنى يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف عمارة، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65 %.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الأعمال الإنشائية لمركز علاج الأورام، وإستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء المركز، وطالب رئيس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة، قائلاً: "الحكومة تضع الخدمات الصحية لأهالينا في مختلف المحافظات على أجندة الأولويات".



مبنى المركز



الاعمال الجارية بالمركز



مركز الاورام بكفر الشيخ