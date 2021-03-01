تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر مارس

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة.