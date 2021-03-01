البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4422 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2323 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3357 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1436 نقطة

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 9 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، عبر المحيطات للسياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 76507 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 68504 سهم.

في سياق آخر أعلن عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حقق البنك التجاري الدولي، صافي ربح بلغ 10.23 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليار جنيه في 2019، بدون الحقوق غير المسيطرة، بنسبة انخفاض 13.24%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2020 إلى 25.17 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 21.57 مليار جنيه في العام الماضي.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 224.66 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي عام 2020، مقابل 328.77 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 32%، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 18.67 مليار جنيه، مقابل 16.6 مليار جنيه في 2019.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، صافي ربح خلال 2020، بقيمة 116.296 مليون دولار، مقابل 115.601 مليون دولار خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة الأم نحو 116.3 مليون دولار في 2020، مقابل 115.6 مليون دولار في 2019، فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 37.6 مليون دولار في 2020، مقابل 35.5 مليون دولار في 2019، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 557.89 مليون دولار، مقارنة بـ523.941 مليون دولار خلال العام المنصرم له.

وتحولت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إلى الربحية وسجلت صافي أرباح بلغ 4.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 709.65 ألف جنيه خسائر خلال العام السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 5.01 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 324.33 ألف جنيه خلال العام المنصرم له 2019.

فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة، خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 91.50 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو في الخسائر 45%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 233.4 مليون جنيه في 2019.

وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، خسائر بلغت 349.6 ألف دولار خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 6.13 مليون دولار في 2019، بنسبة 94.3%، وبلغ صافي خسائر مالكي الشركة الأم نحو 1.38 مليون دولار في 2020، مقابل 6.77 مليون دولار في 2019.

فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 1.03 مليون دولار في 2020، مقابل 631.7 ألف دولار في 2019، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.87 مليون دولار في 2020، مقابل إيرادات بلغت 4.65 مليون دولار في 2019.