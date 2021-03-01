341.5 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال فبراير

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.9%، والعرب على 6.7% خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع ب البورصة المصرية بقيمة 341.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 45.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.5%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 222.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 152.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11525.02 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2333.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.09% مغلقًا عند مستوى 3369.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.8% مغلقًا عند مستوى 14181.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 30.09% ليغلق عند مستوى 1425.02 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 7.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 336.8 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 231.1 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 47.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 567.9 مليار جنيه إلى 514.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 85.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.186 مليار ورقة منفذة على 1.067 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 65.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.141 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية خلال الشهر السابق.