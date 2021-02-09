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شهامة المصريين.. شاب ينقذ سائق تاكسى من حادث تصادم بأعجوبة بالمنصورة.. فيديو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:54 م
شهامة المصريين.. شاب ينقذ سائق تاكسى من حادث تصادم بأعجوبة بالمنصورة.. فيديو الشاب يوقف السيارة
كتب محمد شعلان

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"جدعنة وشهامة المصريين" هو عنوان لما يمكن أن يوصف به شاب مصري أقدم على إنقاذ

سائق تاكسي

من الموت في اللحظات الأخيرة، حيث كاد أن يلقى السائق حتفه بين سيارتين، بعدما تعطلت سيارة سائق التاكسي وخلال مساعدة شباب له بدفع السيارة تحركت بسرعة ولم يستطع السائق الدخول إلى سيارة وتعرقل ليظل متشبثًا فى الباب، ليتدخل الشاب سريعا وينقذه ويوقف السيارة قبل أن ترتطم بأخرى.

وسجلت كاميرات مراقبة في أحد الشوارع الواقعة بمدينة المنصورة، السائق وهو يحرك سيارته المتعطلة وسط الطريق لوقوفها أمام مزلقان قطارات، وحاول أن يقفز السائق إلى داخل سيارته، لكنه سقط أرضًا ليشاهده شاب ويجري تجاهه ويقفز ببطولة إلى السيارة ويوقفها، ثم تجمع الناس حول السائق للاطمئنان على حالته.

الشاب يجري نحو السائق
الشاب يجري نحو السائق

 

الشاب يوقف السيارة
الشاب يوقف السيارة

وروى صاحب الواقعة، يدعى على الخولي، تفاصيل القصة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: "وما توفيقي الا بالله.. الحكاية وما فيها أن سائق تاكسي سيارته عطلانة عند إشارة جيهان فالناس زقوها وكان في مزلقان، فالسيارة جرت جامد وطبعا السائق كان برة السيارة وهو بيحاول يركب السيارة اتكعبل وقع واتجرجر على الأرض والسيارة غيرت اتجاها وكانت هتخش في سيارة راكنة، و السائق كان هيتفرم بين السيارتين بس الحمد لله ربنا سترها وتدخلت في الوقت المناسب".

الواقعة عن قرب
الواقعة عن قرب

 

يقفذ داخل السيارة
يقفذ داخل السيارة

ولقت واقعة الشاب المصري، تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا اعجابا ببطولة الشاب في انقاذ السائق من الموت أو التعرض لإصابات خطيرة حال ارتطام السيارتين.


شاب ينقذ سائق تاكسى

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