صور.. جماهير الأقصر تتمنى فوز الأهلى على بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية

الأقصر - أحمد مرعى

توقع جماهير كرة القدم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، فوز النادى الأهلى على نادي بايرن ميونيخ الألمانى في مباراة اليوم ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الله ابو قرين، أن النادى الاهلى قادر على الفوز على نادي بايرن ميونيخ، مؤكداً على أن شخصية النادى الأهلى تظهر في المواعيد الكبري والبطولات المختلفة، متوقعا فوز النادي الأهلي 2/0.

وأضاف عبد الله أبو قرين، أنه يتمنى تكاتف كافة جماهير كرة القدم المصرية بجميع انتمائاتهم خلف النادي الأهلي الذي يحمل راية مصر في كأس العالم للأندية.

وقال خالد مهدى، أنه يتمنى من أبناء الشعب المصري تشجيع النادي المصري في البطولات الدولية بغض النظر عن الانتماء، فالأساس هو الانتماء للوطن الأكبر مصر، وتمنى أن يحقق النادي الأهلي الفوز، رغم إمكانيات النادى الألمانى الكبيرة.

وتوقع محمد عبد الله، أن يفوز النادي الأهلي على غريمة بايرن ميونيخ بنتيجه هدف قاضي، مؤكداً على قوة النادي الأهلي في البطولات الكبرى.

وقال محمد عبد الله، أن النادي الأهلي بمن حضر، والجيل الحالى مازال يصنع التاريخ وهو امتداد لجيل أبو تريكة وبركات والحضري، وأن النادي الأهلي قادر على إعطاء النادي الالمانى القاضية ممكن.