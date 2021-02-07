وصول وفد أوروبى إلى السودان لبحث توترات المنطقة

كتب أحمد علوى

وصل إلى الخرطوم مساء أمس السبت، بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي الخاص ووزير الخارجية الفنلندي، للتشاور بشأن التوترات في المنطقة.

وذكرت بعثة الاتحاد الاوروبى في السودان، أن وزير الخارجية الفنلندي، تم تكليفه من قبل جوزيف بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبى بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا، ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد هافيستو اجتماعات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيري الخارجية عمر قمر الدين، والري ياسر عباس.

ومن المتوقع أيضا أن يزور مخيما لجأ إليه الإثيوبيون الفارون من العنف في منطقة تيجراي.