هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.60% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً 55.19 نقطة ليصل إلى مستوى 9139.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.93% خاسراً 519.17 نقطة ليصل إلى مستوى 26418.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.9 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً ببورصة السعودية ، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاعي النقل والرعاية الصحية بنسبة 0.22%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 38 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.84%، ثم سهم "عسير" بنسبة 8.30%، وتراجع 156 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 3.58%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 2.91%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم "عسير" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 310.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.